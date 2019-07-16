Storm8 Studios imzası ile geliştirilen Property Brothers Home Design günümüzde iki farklı mobil platform üzerinde oynanıyor. Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan yapım ücretsiz yayınlanması ile oyuncuların yüzünü güldürmüştü. Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapımda amacımız müşterilerimizin evlerini dekore etmek ve onları memnun bırakmak olacak.

Drew ve Jonathan isimli iki karakteri yönlendireceğimiz oyunda yen içerikler ve tasarımlar keşfedecek,özelleştirebilecek ve oyun içerisine dahil edebileceğiz. Müşterilerimizi tasarımlarla memnun edeceğimiz yapımda oyuncular yıkık ve dökük evleri de onararak yeniden yaşanabilir bir hale getirebilecekler. Cıvıl cıvıl renkli içeriklere sahip olan yapım Google Play üzerinde 4.1 inceleme skor puanına sahip.