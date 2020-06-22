Pull Him Out oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Avcı hazine bulmak için yola koyuldu. Fakat karşısına bazı engeller çıktı. Hazineyle arasına bazı pimler konuldu. Ve bu pimleri bazıları onu canavarlara zombilere veya alev kuyularına çıkıyor. Bu nedenle çok dikkatli olup doğru stratejiyi geliştirmeniz gerekiyor. Bu sayede hazineye kolayca ulaşabilirsiniz.

Oyun zengin görsel efektleri ve canlı atmosferiyle sizlere keyifli bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca oyunda bir yandan eğlenirken diğer yandan da çözüm üretme yeteneğinizi geliştirecek. Tüm engelleri aşıp hazineye ulaştığında avcıyı çok mutlu edeceksin. Sen de bu keyifli oyunun tadını çıkarmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.