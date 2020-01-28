Pull the Pin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm renkli topları kovaya doldurmalısınız. Akışkanlar konusunda iyiyseniz ve geometrik bilginiz de iyiyse zorlanmadan oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda onlarca zorlu bölüm yer almakta. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun çubukları çekerek bölümleri tamamlamak. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Pull the Pin sizleri bekliyor. Hem basit oynanışı ama aynı zamanda da zorlu bölümleriyle ön plana çıkan Pull the Pin oyununu kaçırmayın.

Pull the Pin oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.