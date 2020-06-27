Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara kedi besleme fırsatı veren Purrfect Spirits hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.

Mobil cihaz içerisinde sevimli kedileri besleme ve onlara bakıcılık yapma fırsatı bulacağımız Purrfect Spirits’de keyifli zaman geçirebileceğiz.

Orta dereceli grafikleri ve sade renkleri ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım da benzersiz tasarımların yanı sıra epey zengin bir içerik yer alıyor.

Yapım içerisinde oyuncular kedilerini besleyebilecek, onlarla oyunlar oynayabilecek, birbirinden farklı görevleri başararak onlara keyifli zaman geçirtmeye çalışacaklar.

Play Store üzerinde 5 üzerinden 4.7 olarak değerlendirilen yapım 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.