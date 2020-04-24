Push Sushi oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Sushi'ye yol açın. Bu kapalı bulmacanın içinden kurtulmaya çalışan masum bir Sushi... Onun bu kutunun içinden kurtulabilmesi için arkadaşlarının ona yardımcı olması gerekiyor. En doğru stratejiyi yaparak o küçücük alanda çıkışa ulaşabilecek bir yol oluşturmalısın.

Zekana güveniyorsan ve stratejini geliştirmek istiyorsan bu oyun tam sana göre. Basit oynanış şekli ile de oyunseverlerin ilgisini çekiyor. Fakat oyunda dikkat etmen gereken çok önemli bir kural var. Ne kadar az adımda yolu açabilirsen senin için o kadar iyi olur. İlk bölümler basit olsa da seviyeleri geçtikçe zorlaşan bölümlerle karşılaşacaksın. Bütün puanları toplayıp oyunun kralı olabilirsin. Kazandığın puanlar sayesinde Sushi'nin şeklini rengini veya desenini değiştirebilir dilediğini seçebilirsin. Tasarımıyla herkesin beğenisini kazanan ve oynaması da oldukça eğlenceli olan Push Sushi oyunu siz oyunseverleri bekliyor. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.