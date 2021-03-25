Pusholder, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, tarih ve daha fazlasını takip edebileceğiniz bir haber uygulaması. Dünyadaki tüm gelişmeleri anlık olarak tek metinle ulaştırmasıyla diğer haber uygulamalarından ayrılan Pusholder, tüm özellikleri ücretsiz sunması ve reklamsız, sade arayüzüyle de dikkat çekiyor. Pusholder uygulamasını Google Play’den Android telefonunuzda ücretsiz indirebilirsiniz.

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Yeni nesil dijital medya platformu Pusholder, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmelerini tek cümleyle, yönlendirme yapmadan aktaran bir haber uygulaması. Ekonomi, politika, sağlık, spor, teknoloji, her konuda haber alabiliyorsunuz. Reklamsız ve yönlendirme olmadan haber okumanın keyfini yaşatan Pusholder uygulaması, sade görünümüyle, basit ve kullanımı kolay yapısıyla da diğer haber uygulamalarından ayrı konumda.