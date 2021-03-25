Pusholder, Dünyadan ve Türkiye'den son dakika gelişmeleri tek cümleyle, reklamsız aktaran bir haber uygulaması.
Pusholder, teknoloji, ekonomi, siyaset, spor, tarih ve daha fazlasını takip edebileceğiniz bir haber uygulaması. Dünyadaki tüm gelişmeleri anlık olarak tek metinle ulaştırmasıyla diğer haber uygulamalarından ayrılan Pusholder, tüm özellikleri ücretsiz sunması ve reklamsız, sade arayüzüyle de dikkat çekiyor. Pusholder uygulamasını Google Play’den Android telefonunuzda ücretsiz indirebilirsiniz.
Pusholder İndir
Yeni nesil dijital medya platformu Pusholder, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmelerini tek cümleyle, yönlendirme yapmadan aktaran bir haber uygulaması. Ekonomi, politika, sağlık, spor, teknoloji, her konuda haber alabiliyorsunuz. Reklamsız ve yönlendirme olmadan haber okumanın keyfini yaşatan Pusholder uygulaması, sade görünümüyle, basit ve kullanımı kolay yapısıyla da diğer haber uygulamalarından ayrı konumda.
- Net ve anlaşılır haber akışı ile istediğiniz bilgiye doğrudan ulaşın.
- Yoğun akışa rağmen haberleri oluş saatine göre takip edin.
- Gündem, spor, ekonomi, politikaya dair son dakika haberlerini okuyun.
- Sadece ilginizi çeken kategorilerde haberlerden anlık bildirim alın.
- Trend bölümünde gün içinde en çok okunan haberlere göz atın.
- Beğendiğiniz veya daha sonra okumak istediğiniz haberleri kaydedin, dilediğiniz zaman arşivden ulaşın.
- Belli konuda neler olduğunu öğrenmek için kelime bazlı arama yapın.
- Arayüzü kişiselleştirin. (Yazı büyüklüğünü ayarlama, fotoğrafları göster/gösterme)
- Blog bölümünden her gün eklenen güncel içerikleri takip edin.
YORUMLAR