Puzzle Aquarium

Bu devasa akvaryuma ilk gelişin mi? Daha önce hiç olmadığı gibi bir akvaryumu deneyimleyin. Sevimli balıklarla bulmacaları çözün ve kendi akvaryumunuzu süsleyin.

12 çeşit bulmaca oynarken sevimli balıklarınız için bir akvaryum süsleyin. Besleyin, oynayın ve yeni balık ailelerinin oluşumunu izleyin. Bu eğlenceli akvaryumda sevimli balık arkadaşlarınla ​​eğlen.

Bulmacaları çözerken çeşitli balık ve dekor kullanarak kendi benzersiz akvaryumunuzu yapabilirsiniz. 12 farklı bulmaca sizi bekliyorken sevimli balık aileleri ile oynamak sizi tamamen rahatlatacaktır.

Akvaryumunuzdaki tatlı balıkarı besleyin, onlarla oynayun ve birbirleriyle etkileşimi izleyin. Kanatlı arkadaşlar sizi bekliyor, bu yüzden dal ve bu şaşırtıcı sualtı maceranın keyfine var!