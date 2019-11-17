Mobil platformda birbirinden farklı oyunları yer alan Higgs Games yeni mobil oyununu oyuncuların beğenisine sundu.

Puzzle Go adında yeni bir klasik oyunu hem Android hem de iOS platformu oyuncularına sunan Higgs Games şu sıralar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı bulmacaların yer aldığı yapımda oyuncular renkli içerikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Sudoku tarzında bulmacalar çözeceğimiz oyunda hem beyin cimlastiği yapacak hem de bulmaca çözme konusunda kendimizi geliştirme fırsatı elde edeceğiz.

Basitten zora doğru ilerleyen yapım da görsel efektler oldukça hoş bir yapıda karşımıza çıkacak. Dinlendirici seslerin ve oynaması ücretsiz bir yapının yer aldığı oyunda sürekli güncellemeler karşımıza çıkacak ve yeni içerikler oyuna gelecek.