Puzzledom, tüm popüler bulmaca oyunlarını tek bir yerde topluyor. Diğer eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunlarının aksine süre sınırlaması gibi oyun zevkini alt üst eden kısıtlamalar sunmayan ve internetsiz oynamaya izin veren Puzzledom’da binlerce bölüm bulunuyor. Nokta bağlama, şekil yerleştirme, top yuvarlama, kaçış ve daha birçok bulmaca oyununun yer aldığı yapımı, tüm bulmaca severlere tavsiye ediyorum.

Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeye aşan Puzzledom, eğlenceli bulmaca oyunları bir yere toplamasıyla dikkat çekiyor. Genellikle eşleştirmeye dayalı oyunlar karşımıza çıkıyor. Şu an için 4 oyun ve 8000 - ücretsiz oynanabilir - bölüm mevcut.

Oyunlardan bahsetmem gerekirse; Connect adlı oyunda renkli noktaları tabloda hiç boş alan kalmayacak şekilde birbiriyle bağlamaya çalışıyorsunuz. Blocks adlı oyunda tetristen alışık olduğunuz, farklı formda blokları oyun alanına yerleştirerek puan toplamaya çalışıyorsunuz. Rolling Ball adlı oyunda beyaz topun başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşması için kafa patlatıyorsunuz. Escape adlı oyunda kırmızı blogu çıkış noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bulmacaların bunlarla sınırlı olmayacağı, güncellemelerle yenilerinin ekleneceği bilgisini de paylaşalım.