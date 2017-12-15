Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen QB – a cube’s tale mobil oyunu, son derece dinlendirici ve zeka geliştirici bir tür bulmaca oyunudur.

QB – a cube’s tale mobil oyununda küplerle oluşturulan bir kurgusal dünyanın tadını çıkartın. Zira oyunda renk ve müzik seçimleriyle birlikte görsel efektler gerçekten göz dolduruyor. Öğrenmesi son derece basit olan oyunda temel amacınız siyah küpe rehberlik ederek hedefine ulaştırmak.

Zorlu bir patikadan geçecek küpün hedefe ulaşması için çeşitli düğmelerle kurulan tuzakları çözüp güvenli bir şekilde hedefe ulaşmalısınız. Oldukça kolay çözülebilir bölümlerden başlayan oyun siz alıştıkça zorlaşacak. Bir süre sonra sarı küplerin de devreye girmesiyle işler çığırından çıkacak.

Oyunda yer alan siyah düğme varılacak hedefi simgelerken, kırmızı düğmeler bazı kareleri kırıp platformu daraltıyor. Sarı düğmeler ise yolu kapatan sarı küpleri yok etmenize yarayacak. İşinize yarayan düğmelerden geçerek rotayı belirleyin ve küpü hedefe ulaştırın. Kafa yoran bulmacalardan alnınızın akıyla çıkın. Beyin jimnastiği yaparken eğleneceğiniz QB – a cube’s tale mobil oyununu Google Play Store’dan 9.99 TL bedelle indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.