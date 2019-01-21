QooApp (APK) indirerek geniş bir Anime oyun ve Manga arşivine ulaşmış oluyorsunuz. Ücretsiz Android oyun indirebileceğiniz mağaza uygulamalarından biri. SuperStar BTS - SMTOWN, Pokemon Go, Captain Tsubasa, Dragon Ball Z, PUG Mobile gibi Google Play’de indirilmeye açılmayan Android oyunları bulup APK indirme bağlantılarıyla direkt telefonunuza indirebileceğiniz harika bir Google Play Store alternatifi.

QooApp, Android’e özel, sadece Android oyunları bulabileceğiniz ve ücretsiz indirebileceğiniz geniş bir mağaza uygulaması. Aslında Anime oyun platformu desem daha doğru çünkü; mağazadaki tüm Android oyunlar, Asya ülkelerinde oynanan popüler oyunlardan oluşuyor. Dünyanın dört bir yanından anime oyun hayranlarını toplayan QooApp, yeni - popüler ve çıkacak APK Android oyunları sunmakla kalmıyor; sohbet odaları, çıkartmalar, çizgi romanlar, haberler ve daha birçok içeriği de bünyesinde barındırıyor.

QooApp Özellikleri: