Quick Brain (Hızlı Beyin), farklı zihinsel becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak beyin oyunları içeriyor. Hafıza, dikkat, hız, tepki, konsantrasyon, mantık ölçen birçok oyunun bulunduğu harika bir Android uygulaması. Öğrenciler, çocuklar, yetişkinler, her yaş için faydalı bir uygulama.

Öğrenci ve çocukların matematik ve aritmetiğin temelini öğrenmek, çarpım tablosunu ezberlemek, matematik test ve sınavlarına hazırlanmak için; Yetişkinlerin de akıl ve beyinlerini iyi durumda tutmak için kullanabileceği mükemmel bir Android uygulaması Quick Brain. Çocuklar ve yetişkinler için hafıza ve dikkat geliştirme, etkili beyin egzersizi, basit ve anlaşılır oyunlar, internetsiz oynama seçeneği, hızlı oynanış özellikleriyle öne çıkan Hızlı Beyin’de çarpım tablosundan süre sınırlı matematik oyunlarına, 2048 sayı bulmaca oyunundan doğru yanlış oyunlarına, schulte tablosundan çok oyunculu arenaya birçok oyun mevcut.

Quick Brain (Hızlı Beyin) Özellikleri