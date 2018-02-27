Quick Reboot uygulaması root’lu Android cihazlarınızı hızlı bir şekilde yeniden başlatmanız için ek bir pencere açmanızı sağlıyor.

Sadece root’lu cihazlarınızda kullanabileceğiniz Quick Reboot uygulaması, cihazınızı yeniden başlatma ve gelişmiş yeniden başlatma seçeneklerine pratik bir şekilde ulaşma imkanı sunuyor. Normal yeniden başlatma, güvenli mod, hızlı yeniden başlatma, Recovery modunda yeniden başlatma, bootloader modunda yeniden başlatma ve sistem arayüzünü yeniden başlatma gibi seçenekleri ana ekrana ekleyeceğiniz bir widget üzerinden kullanabiliyorsunuz.

Telefonunuz üzerinde yapacağınız işlemler için ses kısma ve güç tuşuna birlikte basma gibi eylemlerin zorluğuyla uğraşmadan, tek bir dokunuşla daha fazlasını yapma imkanı sunan Quick Reboot uygulamasında hızlı yeniden başlatma modunun sadece belirli cihazlarda desteklendiğini de belirtelim. Ayrıca, telefonunuz kilitlendiğinde ve işlem yapamadığınızda işinize yarayacak sistem arayüzünü yeniden başlatma modu da çok iyi düşünülmüş diyebilirim. Eğer sizin de rootlu bir Android cihazınız varsa ve gelişmiş yeniden başlatma seçeneklerine sahip olmak istiyorsanız, Quick Reboot uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.