Race Together, insanların birlikte çalıştığı "Birlikte Çalışmak" fikrinden esinlenen bir yarış oyunudur. Oyuncunun görevi devam eden arabanın sesini dinlemek ve takip etmek için arabaları sürmektir.

Yolda başka birçok araç var, bu yüzden kaçınmak için her iki arabanın da sola ve sağa dönmesi gerekir. Hız sürekli artar ve oyun zamanla daha da zorlaşır. Bu oyun TalkBack ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve basit bir arayüze sahiptir. Ancak oyunu oynayabilmek için sağ ve sol sesleri duymalı ve aracı yönlendirmelisiniz.

Araç motorunun sesini sol tarafta duyduğunuzda, arabanızı sağa döndürmek için sağ başparmağınızı soldan sağa doğru düğmelerin üzerine kaydırın. Sağda ses varken, sol parmağınızla aynı işlemi yapın. Hedef, arabanın motor sesini ortada tutmaktır. Kaydırdıktan sonra, parmağınızı ekrandan kaldırın ve bir sonraki hareket için hazır olun.