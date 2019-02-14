Racemasters - Сlash of Сars, silahlarla donatılan geliştirilebilir araçlarla yarıştığınız bir mobil oyun. Android telefonunuzda araba yarışı oyunlarına yer veriyorsanız tavsiye ederim. Çizgi film stili grafiklerine ve iki boyutlu olmasına rağmen kısa sürede kendisine bağlıyor, yarıştıkça yarışmak istiyorsunuz.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan Racemasters, araba yarış oyunlarına yeni bir soluk getiriyor. Çizgi film karakterlerini andıran rengarenk karakterler ve en az onlar kadar ilgi çekici olan araçların yer aldığı online yarış oyununda hatasız sürmek yeterli olmuyor; iyi de strateji uygulamanız gerekiyor. Kısa süreli yarışlarda rakiplerinizi geçmek için özel kartları kullanıyorsunuz. Roket gibi rakiplerin üzerinde kullandığınız güçlü silahların yanı sıra kalkan, onarım gibi yarışa devam etmenizi sağlayan kartlar var. Kartlar, belli süreliğine açılıyor. Yarış sonunda silah ve yetenek kazandıran kartları geliştirebiliyorsunuz.