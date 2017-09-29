Aksiyon ve macera dolu sahneleri içeren Raceway Heat mobil oyunu, arkadaşlarınızla kıyasıya yarışayabileceğiniz bir yarış oyunudur. Birbirinden hızlı arabaların yer aldığı oyunda zorlu pistlerde boy gösteriyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Raceway Heat, hızlı arabalarla zorlu parkurlarda yeteneklerinizi gösterdiğiniz bir oyundur. Arkadaşlarınızla da yarışabileceğiniz oyunda diğer arabaları geçerek parkuru en önde bitirmeniz gerekiyor. Drift çekip, slalomlar gerçekleştirdiğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda nitronuzu en uygun zamanda kullanarak avantaj elde edebilirsiniz. Gerçekçi bir atmosfer sunan bu oyunda gerçekten yarışıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz.

Raceway Heat Özellikleri

Yüksek kaliteli arabalar

Gerçekçi oyun atmosferi

Yüksek çözünürlüklü grafikler

Basit oyun kontrolleri

Raceway Heat oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.