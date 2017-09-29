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Raceway Heat 1.06 (Android)
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  4. Raceway Heat - Android için Yarış Oyunu

Raceway Heat

1.06
Android
Raceway Heat
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Raceway Heat 1 - 1
Raceway Heat 2 - 2
Raceway Heat 3 - 3
Raceway Heat 4 - 4
Raceway Heat 5 - 5
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Murat İşçi
Murat İşçi

Birbirinden hızlı arabaların yer aldığı keyifli bir yarış oyunu

Aksiyon ve macera dolu sahneleri içeren Raceway Heat mobil oyunu, arkadaşlarınızla kıyasıya yarışayabileceğiniz bir yarış oyunudur. Birbirinden hızlı arabaların yer aldığı oyunda zorlu pistlerde boy gösteriyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Raceway Heat, hızlı arabalarla zorlu parkurlarda yeteneklerinizi gösterdiğiniz bir oyundur. Arkadaşlarınızla da yarışabileceğiniz oyunda diğer arabaları geçerek parkuru en önde bitirmeniz gerekiyor. Drift çekip, slalomlar gerçekleştirdiğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda nitronuzu en uygun zamanda kullanarak avantaj elde edebilirsiniz. Gerçekçi bir atmosfer sunan bu oyunda gerçekten yarışıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz.

Raceway Heat Özellikleri

  • Yüksek kaliteli arabalar
  • Gerçekçi oyun atmosferi
  • Yüksek çözünürlüklü grafikler
  • Basit oyun kontrolleri

Raceway Heat oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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