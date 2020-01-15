Brezilya sokaklarında nefes kesen araba yarışlarına katılarak hız rekorları kıracağınız ve aracınızı dilediğiniz gibi tasarlayacağınız Rachas de Tunados Brasil, mobil platformda yarış oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Etkileyici yarış sahneleri ve kaliteli grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, birbirinden şık tasarıma ve çeşitli özelliklere sahip onlarca otomobil arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizi geride bırakmak için mücadele etmek ve birinci olarak yeni arabaların kilidini açmaktır.

Brezilya sokaklarında yer alan zorlu parkurlarda yarışarak yarışları kazanmalı ve seviye atlayarak arabalarınızı geliştirmelisiniz.

Oyunda toplam da 7 farklı araç yer almaktadır. Her araçta çeşitli hızlanma mekanizmaları ve ateşleyiciler bulunmaktadır. Brezilya tasarımı olan ve göz kamaştırıcı tasarımlardan oluşan bu araçlardan dilediğinizi kullanarak yarışlara başlamalı ve birinci olmak için mücadele etmelisiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Rachas de Tunados Brasil, 5 milyonda fazla yarış tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.