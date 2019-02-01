Racing Classics, mobil yarış oyunları milyonlarca kez indirilen T-Bull’un Android platformuna özel çıkardığı yeni yarış oyunu. Dünyanın dört bir yanından yarış tutkunlarıyla trafiğe kapalı alanlarda teke tek kapıştığınız harika bir drag yarış oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

T-Bull, yine efsane bir yarış oyunuyla bizlerle! Bu sefer yarışların en heyecanlısı olan drag (kalkış) yarışlarına sokuyor bizleri. 70’lerin ve 80’lerin ikonik arabalarıyla klasik tutkunlarını bağlayan yapım, iki farklı mod sunuyor. Ya klasik kafa kafaya kısa mesafe yarışıyorsunuz ya da hikaye modunda anahtarına yarışıyorsunuz. Dünyanın en iyi klasik yarış arabalarından ikonik eski tip arabalara 16 efsanevi araba garajda sizi bekliyor. Arabalar için ayarlama ve kişiselleştirme seçenekleri mevcut.

Racing Classics Özellikleri: