Racing Heroes, yarışarak gerçek para kazanabileceğiniz mobil araba yarışı oyunu. Türk yapımı yarış oyunlarından haftalık para ödüllü turnuvalar düzenlemesiyle ayrılan Racing Heroes, farklı birçok oyun modu sunuyor. Araba yarışı oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Android platformuna ücretsiz çıkış yapan online araba yarışı oyunu Racing Heroes, yarıştırırken kazandırıyor. Ferrari, Mercedes, Lamborghini, BMW, Mustang ve diğer popüler markaların spor arabalarını alıp yarışlara katılıyorsunuz. Gece, gündüz, akşam hatta günün belli bir saatinde yarışabiliyorsunuz. Şehirde özgürce gezmekten görevleri tamamlamaya, zaman karşı yarışmaktan trafik yarışına birçok mod bulunuyor.

Simülasyon tarzında gerçekçi sürüşle hız tutkunlarının sevdiği hız odaklı gerçekçilikten uzak arcade türünde yarışları tek bir oyunda birleştiren Racing Heroes, kamera açısı ve kontrol noktasında da özelleştirmeye izin veriyor. Aracınızı 4 farklı kamera açısında görebiliyor, kontrol sistemini kendi sürüş stilinize uygun ayarlayabiliyorsunuz.