Mobil simülasyon oyunları arasunda yer alan ve hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkan Raft Survival Forest ücretsiz olarak yayınlandı.

Try Foot Studios tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak Google Play üzerinde yayınlanan yapımda kusursuz grafik açıları ve zengin bir içerik bizleri bekliyor. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olan yapımda ağaçları kesecek barınak inşa edecek, avlanacak beslenme ihtiyacımızı gidereceğiz. Issız bir adada gözlerimizi açacağımız oyunda bize yardım edecek herhangi bir kimse de bulunmuyor olacak.

Gece gündüz döngüsü ile bizleri çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya bırakan oyunda vahşi hayvanlar da karşımıza çıkacak. Hiç ummadığınız anlarda karşımıza çıkacak olan bu vahşi hayvanları ateşli ve ateşsiz silahlar ile etkisiz hale getirecek ve yaşamaya devam etmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde köprüler, çitler ve tuzaklar yapabilecek ve hayatımızı devam ettirebilecek adımlar atacağız. Muhteşem ve şaşırtıcı 3D grafiklerin yer aldığı yapımda, kolay kontroller karşımıza çıkacak. Oyuncular kamp hayatını da yakından görme fırsatı elde edecekler.

İyi oyunlar dileriz.