Şu sıralar Android ve İOS platformunda deli gibi oynanan Raft Survival: Ultimate, ücretsiz bir simülasyon oyunudur.

Vade tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara sunulan Raft Survival: Ultimate’de hayatta kalabilmek için mücadele edeceğiz. Oyun içerisinde kendimize barınak inşa edecek, gıde ihtiyacımızı karşılamak için avlanacak ve bizden istenilen görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Müthiş grafiklerin yer aldığı mobil oyunda, bizleri birbirinden farklı tehlikeler bekliyor olacak. Avlanırken karşımıza köpek balığı gibi dev balıklar çıkacak ve bizi öldürebilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Gece gündüz döngüsü ile gerilimi üst seviyeye çıkaran yapım, hava değişim döngüsü ile de oyunculara sürükleyici bir atmosfer sunuyor. Oyun içerisinde yağmurdan korunmak için barınak inşa etmeli ve kişisel ihityaçlarımızı karşılamak için de alanlar oluşturmalıyız.

Issız bir adada kalacağımız oyunda, hayatta kalabilmek için bütün şartları kullanmalı ve hayatımızı devam ettirmeliyiz. Beslenme ihtiyacımızı balık ve yabani hayvan avlayarak karşılayabildiğimiz gibi, tarım yaparak da ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ücretsiz oynanabilen mobil oyun, 1 milyondan fazla oyuncuya sahiptir. İyi oyunlar dileriz.