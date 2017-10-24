Rain Rain Sleep Sounds uygulamasıyla Android cihazlarınızdan yağmur sesleri dinleyerek uykuya daha kolay dalabilirsiniz.

Uyku problemi her yaştan insanın yaşadığı sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatın stresi, yorgunluk, teknoloji aletlerinin olumsuzlukları gibi çoğaltabileceğimiz sorunlar ve diğer sağlık sorunları sebebiyle yaşanabilen bu durum, yaşam kalitesini de en aza indiriyor. Bu problem için geliştirilen Rain Rain Sleep Sounds uygulaması, rahatlayarak uykuya dalabilmeniz için yağmur seslerini sizlere sunuyor.

Yağmur seslerinin birçok farklı türünü sunan uygulamada sağanak yağmur, yağmur damlası, orman yağmuru, şehir yağmuru, yaz yağmuru ve 3D yağmur sesi gibi popüler sesleri dinleyebilirsiniz. Birden fazla sesi karıştırarak dinleyebileceğiniz gibi tek bir sesi de dinleyebileceğiniz uygulama, bu sayede stresinizi azaltarak rahat bir şekilde uyumanızı kolaylaştırıyor.