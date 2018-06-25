Rally Legends, tepe kamera açısından oynanış sunmasıyla seneler öncesinin yarış oyunlarına götürüyor. Araba modellemelerinin oldukça başarılı ralli yarış oyununda dünyanın dört bir yanından rallicilerle mücadele ediyorsunuz. Yarış kaybetme lüksünüz yok! Favori ralli arabanızı seçin, piste göre gerekli ayarlamaları yaparak yarışa hazırlanın ve tozu dumana katın.

Sadece kuş bakışı kamera açısından oynamaya izin veren eski yarış oyunlarıyla yeni nesil yarış oyunlarının grafiklerini birleştiren Rally Legends’da online yarışlara giriyorsunuz. Gerçek ralli arabaları yer alıyor. Oynanabilir 18 araba mevcut ve modifiye edilebiliyor. Favori ralli arabanızı seçtikten sonra pist seçimi yapıyorsunuz ki; asfalt, kar ve çakıl 50’ye yakın pist var. Yarışlarda dikkat çeken iki nokta; havanın değişmesi ve gerçek hasar sistemi. Bu arada yarıştıkça seviye atlıyorsunuz.