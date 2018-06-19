Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Rally Racer Unlocked, yarış oyunları arasında yer alıyor.

Bünyesinde benzersiz yarış araçlarını bulunduran oyun, oyunculara ücretsiz olarak drift yapma fırsatı veriyor. Çeşitli pist seçenekleri ile oyunculara gerçekçi bir drift deneyimi sunacak olan Rally Racer Unlocked, bünyesindeki benzersiz yarış araçları ile 7’den 70’e herkesin zevkine hitap ediyor.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Rally Racer Unlocked, sadece Android platformuna özgü bir yarış oyunudur. Vo Digital Arts tarafından geliştirilen ve sunulan yapım, 3 farklı oyun modu ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Oyuncular 3 farklı modda benzersiz yarışlara katılacaklar. 6 farklı pist ile oyunculara sürükleyici bir yapı sunan Rally Racer Unlocked, 12 farklı yarış arabasına da sahiptir. Özel olarak geliştirilmiş fizik motoru ile drift yapabilecek, basit kontroller sayesinde aracımıza yön verebileceğiz. Gerçekçi araçlar ile 2015 yılında yayınlanan mobil oyun, düşük seviyeli cihazlar içinde sonradan birçok optimizasyon almıştır. Tamamen ücretsiz olan Rally Racer Unlocked, sadece Android platformuna özgü bir yarış oyunudur.