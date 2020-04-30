Gigabit Games imzalı oyunlar arasında yer alan ve fantastik yarışlara ev sahipliği yapan Rally Runner geçtiğimiz aylarda aldığı yeni güncellemesi ile yeni içeriklere kavuştu.

Mobil yarış oyunları arasında yer alan Rally Runner günümüzde Android ve iOS olmak üzere iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediyor.

Her türlü detayın düşünüldüğü ve modern bir yapının aksine biraz daha gerçekçi bir yapıda oyuncuların karşısına çıkan Rally Runner tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

100 farklı araç skininin yer aldığı oyunda toprak yollarda yarışacak ve tozu dumana katarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağız.

Birbirinden farklı aşamaların da yer aldığı yapım içerisinde liderlik tahtını ele geçirebilmek için tüm yolları deneyecek, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeye çalışacağız.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım ücretsiz yayın hayatına devam ediyor.