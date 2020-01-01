Macera dolu bir uzay yolculuğuna çıkarak hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz ve bağımlısı olacağınız Random Space, mobil platformda Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici senaryosu ve kaliteli grafik tasarımı ile oyun severlere eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, uzay yolculuğunuzda başınıza gelen tehditkar olaylardan kurtulmak ve hayatta kalmayı başararak uzay geminizi onarmaktır.

Uzayda görevlendirilerek donanımlı bir araçla çeşitli gezegenlere yolculuk yapacak ve çeşitli sorunlarla mücadele ederek hayatta kalma savaşı vereceksiniz. Kaza sonucu hasar gören ve parçalara ayrılan uzay geminizi tamir ederek yaşamınızı sürdürmeli ve yeni görevlerin kilidini açmalısınız.

Aracınızı tamir etmek için uzun bir süreye ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle uzayda beslenme ihtiyacınızı gidermek için çeşitli sebzeler üretmek için kolları sıvayacak ve yaşanılabilir ve bir ortam oluşturacaksınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Random Space, sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.