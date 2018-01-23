RC Stunt Racing, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken uzaktan kumandalı arabaları karşımıza çıkaran yarış oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan ücretsiz araba yarışı oyununda radyo kontrollü canavar kamyonlarla görev bazlı yarışlara katılıyoruz. İçimizdeki hız canavarını dışarı çıkarmamızı isteyen süper zevkli bir yarış oyunu bizlerle.

Sadece canavar kamyonları kullanmamıza izin veren ücretsiz yarış oyunu, bizleri dünyanın dört bir yanından hız tutkunlarıyla karşı karşıya getiriyor. Çocukluğumuzda oynadığımız RC uzaktan kumandalı arabalardan farklı olarak güçlü silahlarla donatılan canavar kamyonlar yer aldığında yarışlar daha heyecanlı, çekişmeli geçiyor. Tüm oyuncular birbirini saf dışı bırakmak için mücadele ediyor. Bu arada pistler genellikle evin farklı odalarındaki masalardan oluşuyor. Yanlama, zıplama, ezme, çarpma her türlü aksiyona girebiliyorsunuz. Unutmadan, canavar kamyonunuzu geliştirme şansına sahipsiniz ancak detaylı modifiye beklemeyin.

RC Stunt Racing Özellikleri: