Mobil yarış oyunları arasına yeni katılan ve şu sıralar yükselişe geçen Real Car Racing Drift 3D ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

Bünyesinde birbirinden farklı araçlara ev sahipliği yapan ve oyunculara fantastik bir yarış deneyimi sunan mobil yapım sadece Google Play üzerinden oyunculara sunuldu. Tamamen ücretsiz bir yapı ile karşımıza çıkan oyunda farklı yol seçenekleri, farklı araç seçenekleri ve daha fazlası sunuluyor.

Harika grafiklerin yer aldığı oyunda en iyi fiziksel motor, araç, çevre ve arazi koşulları oyunculara sunuluyor. Farklı yol seçenekleri ile oyunculara zengin bir içerik sunan yapımda zenginleştirilmiş bir sistemde karşımıza çıkıyor. Mobil yarış severlere ücretsiz olarak sunulan ve Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım, yayınlanmasından kısa bir süre sonra 100 bin indirmeyi geride bıraktı.

İyi oyunlar dileriz.