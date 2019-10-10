Real Driving Sim, yarış oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunlardan bir tanesi olarak dikkatimizi çeken Real Driving Sim, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil yarış oyunudur.

Kaliteli görselleri ve gerçekçi araç mekanikleriyle ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arabalarla ilgilenmeyi seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda büyük bir haritada gezebiliyor ve zorlu görevleri tamamlayabiliyorsunuz. Gerçekçi kontrollerin yer aldığı oyunda 20'den fazla şehir yer almakta. Geniş bir oyun alanı sunan Real Driving Sim, detaylı araba modelleriyle de gerçek araba sürme etkisi sunabiliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Çok oyunculu moduyla da arkadaşlarınızla birlikte oynama imkanı sunan Real Driving Sim sizleri bekliyor.

Real Driving Sim oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.