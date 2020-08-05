Real Moto 2

Yeni tasarlanan fizik motorunu scooter'dan süper spor bisikletine kadar çeşitli araçlarla deneyin.Sürücülerin hayal ettiği küresel bir yarışmada yerinizi alın ve dünyadaki oyunculara karşı yarışın.

Gerçek MOTO GP Şampiyonasını temel alan bu oyunda avucunuzun içinde süper gerçekçiliği deneyimleyin, yarış içgüdülerini serbest bırakın ve hız sınırlarını aşın. MotoGP yarış aksiyonunu yaşayın. En sevdiğiniz sürücü olarak yarışın ve Dünya Şampiyonası'nın podyumuna katılın veya kendi motorunuzu özelleştirin.

Kontroller hangi yarışların kazanıldığına odaklanır: Hızlanırken frenlemeyi köşelerde yapın ve ardından gazı kökleyin. Oyunu basit ve kolay hale getirildi böylece herkes eğlenebilir ancak ustalaşmak göründüğünden çok daha zor.

Her zaman sporun önde gelen markaları tarafından desteklenen çeşitli turnuvalar vardır. Kazananı harika sanal ödüller ve üst noktalarda sıralamalar bekliyor.