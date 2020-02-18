Real Rally

Her biri kum, çakıl, asfalt ve kir gibi farklı yüzey tiplerine sahip onlarca farklı yeni ve benzersiz aşamada kendini göster. Gerçek zamanlı araç deformasyonu ve hasarı da dahil olmak üzere en iyi araba fiziği ve modellerinden biriyle yarış.

Yüksek hızlı ralli araba yarışı heyecanını yaşayın! Zaman karşı yarış olarak sınırına sürüş yeteneklerinizi itin, zorlu AI rakiplere karşı rekabet ve özel bonus etkinlikleri yarış. Farklı boya renkleri yarış arabalarını özelleştirin ve lisans plakalarını kişiselleştirin.

Harika yollar üzerinde sürüş yapın: Hepsi mevcut ve ünlü ralli rotalarının etrafında modellenmiştir, her küçük yolun pürüzlülüğünü hissediyor, bir çukurun kenarında koşuyor, Alplerin karının esintisini ve Meksika güneşinin sıcaklığını hissedeceksiniz. İki farklı şampiyonayı seç: Yeni başlayanlar için J-SPEC ve efsanevi sürücüler için S-SPEC.