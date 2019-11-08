Hızlı ve birinci olma arasında ince bir çizgi var. Amerika’nın en seçkin yol yarış etkinliğine katılın ve yüksek oktanlı, tekerlekli harekete geçirme eyleminde dünyanın seçkin sürücülerine katılın!

Gerçekçi sürüş fiziği, hız animasyon eklentileri ve turbolar, epik yarışlar ve çarpıcı West Coast moduyla Rebel Racing, mobil yarış kategorisine yeni bir soluk getiriyor.

Gerçek dünya klasikleri ve muhteşem süper araba filosunu toplayın, özelleştirin ve yükseltin, daha sonra yarış turnuvasının zirvesine çıkın.

Rebel Racing Özellikleri