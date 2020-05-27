Recharge Please oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Telefonların şarjı bitti. Onları şarja takmalısın. Bu önemli ve bir o kadar da zor olan görevi sana veriyoruz. Üstesinden gelebileceğine inanıyorsan hemen başlamalısın. Ama unutmaman gereken bir konu var. Bu iş düşündüğün kadar da kolay olmuyor. İlk bölümleri el alışkanlığı ile halledebilirsin fakat ilerleyen bölümlerde zekanı kullanarak strateji üretmen gerekecek. Akla ve mantığa dayalı zorlu seviyeleri ona bağlanmanıza neden olabilir.

Telefonların şarja takıldığını görmek emin ki sizleri de rahatlatacak. Onları şarja takmak sizi eğlendirecek ve garip bir şekilde mutluluk verecek. Sıkıldığınızda veya boş zamanlarınızı değerlendirmek istediğinizde sığınacak bir liman arıyorsanız burası aradığınız yer. Mükemmel atmosferiyle tüm oyunseverlerin de beğenisini kazanan Recharge Please oyunu sizi günlük hayatınızda da stratejik düşünen ve hızlı çözümler bulan birine dönüştürecek. Sende bu maceraya ortak olup eğlencenin tadını çıkarmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.