Red Crimes: Hidden Murders, suç araştırma, gizli ipuçlarını bulma, kurban bedeni inceleme, suçluları yakalama ve daha birçok aktivite içeren gizli obje oyunu. Suç oranının, yolsuzluğun hızla yükseldiği Rouxville şehrinde korku saçan seri katili durdurma görevini üstlendiğiniz oyunda vakit hızla akıp gidiyor.

Android telefon tabletlerde ücretsiz oynanabilir dedektifçilik oyunlarından biri Red Crimes: Hidden Murders. Rouxville’in polis departmanın kontrolünü aldığınız ve profesyonel olay yeri inceleme ekiplerini yönettiğiniz oyunda seri katili durdurmak için kafa patlatıyorsunuz. Şehrin en iyi kadın dedektifi Red ile birlikte ardı arkası kesilmeyen cinayetlerin ardındaki ismi ortaya çıkarmak, yakalamak için çalışma içerisindesiniz. İpuçları arıyor, cesetleri inceliyor, kan ve mermi gibi olayı aydınlatıcı kanıtları topluyor, otopsi yapıyor, suçluları yakalayıp adalete teslim ederek tehlikeli görevinize son veriyorsunuz.