Redline: Drift, araba kaydırma, yanlama hareketini yapmayı sevenlerin keyif alarak oynayacağı yarış oyunu. Sadece Android platformunda indirilebilir olan drift yarışı oyununda modelleme harikası ve motor sesleri ayrı olan 20 spor araba yer alıyor.

Mobil platformda drift odaklı araba yarışı oyunları arasından gerçekçi üç boyutlu görselleri, gerçekçi sesleri, kolay oynanışıyla ayrılan Redline: Drift’te sadece kendinizle yarışıyorsunuz. Diğer yarış oyunlarındaki gibi oyunculara meydan okumuyor, turnuvalara katılmıyor, lig mücadelesine girmiyorsunuz. Hemen hızlıca yarışlara girip performansınızı sergiliyorsunuz. Yarış esnasında süre ileriye dönük işliyor. Arabayı ne kadar uzun süre kaydırırsanız drift puanınız o kadar coşuyor ancak çarptığınız anda siliniyor. Puanlarla yeni pistlerin kilidini açıyor, dilerseniz arabanızı değiştiriyorsunuz.