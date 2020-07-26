Rescue Machine!, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Keyifli bir mobil oyun olarak dikkat çeken oyunda insanları kurtarıyor ve zorlu bulmacaları çözüyorsunuz. Giderek zorlaşan bulmacalar karşısında mantıklı çözümler bulmak için mücadele ettiğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda kolay kontroller de yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Rescue Machine! mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Rescue Machine! oyununu sakın kaçırmayın.

Rescue Machine! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.