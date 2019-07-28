Evolution Games GmbH imzası ile geliştirilen Rhino Evolution 2017 yılında hem Android hem de İOS oyuncularına sunulmuştu.

Mobil strateji oyunlarıa rasında yer alan Rhino Evolution ile eğlenceli anlar geçirecek ve stresimizi atabileceğiz. Eşleştirme oyunlarından daha basit bir yapıya sahip olan mobil yapımda oyuncular karşılarına çıkan gergedanları birleştirecek ve onlara evrim geçirtecek. Eşsiz bir dünyayı keşfetme fırsatı yakalalayacağımız oyunda gergedanları geliştirdikçe yeni ve daha kârlı işlere imza atacağız.

5 farklı aşamanın ve 30 değişik gergedanın evrimine tanıklık edeceğimiz oyunda eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak. Oyun günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanıyor.