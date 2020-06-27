Oyunculara çiftçilik deneyimi yaşatacak olan Rilakkuma Farm lansmana çıktı.

Detaylı içerikleri ile mobil platformda oyunculara gerçekçi bir çiftçilik deneyimi sunacak olan Rilakkuma Farm oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürüldü.

Hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisini kazanmaya başlayan yapımda, oyuncular tarla ekip biçebilecek, çiftliklerini süsleyebilecek, diledikleri bitkileri yetiştirebilecek ve böylelikle para kazanabilecekler.

Oyuncular kendi zevklerine göre çiftliklerini hayata geçirecek ve para kazanarak çiftliklerini daha iyi bir konuma getirmeye çalışacaklar.

Yapım içerisinde oyuncular kilitli içerikleri açarak çiftliklerini daha güzel bir hale getirebilmek için kullanabilecekler.

Eğlenceli bir hikâyeye de ev sahipliği yapan oyun sevimli karakterleri de bünyesinde bulunduruyor. Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan oyun da çiftliğinizi arkadaşlarınız da ziyaret edebilecek.