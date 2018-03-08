Yarış kategorisinde önemli bir oyun olan RMX Real Motocross'da iki çeşit yarışabileceğiniz mod bulunuyor. Tekli oyunda, yapımcı tarafından hazırlanan botlarla yarışabilir ve farklı haritalarda kapışabilirsiniz. Çoklu oyunda ise, sizin seviyenizde olan rakip motorcularla çevrimiçi rekabet verebilirsiniz.

Motorunuzu güçlendirmeye, onarmaya ve tasarımsal açıdan yenilemeye izin veren oyunda, yarışları birinci bitirmeli ve bonus skorları toplamalısınız. Böylelikle daha fazla para kazanabilir ve motorunuzu geliştirebilirsiniz. Ayrıca gittikçe zorluk derecesi artan haritalarda motorunuzu en az kazayla bitirmelisiniz. Motorsikletinizin motor gücünü, tekerleklerini, frenini ve daha birçok şeyi güçlendirebileceğiniz oyunda çevrimiçi kapışmak gerçekten çok zevkli.

Ayrıca alıştırma parkurunda yeni hareketler deneyebilir ve motorcunuza öğretebilirsiniz. Böylelikle yarış sırasında alacağınız bonus puanlar artacaktır.

RMX Real Motocross Özellikleri