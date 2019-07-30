Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rock Collector simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

JK Games Studio tarafından geliştirilen ve günümüzde iki farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam eden Rock Collector ile adeta bir madenci olacak ve benzersiz özel taşları arayacağız. Oldukça basit grafiklere ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan oyunda para değeri yüksek olan özel taşları bulacak ve işleyerek satacağız.

Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı oyunda kârımızı artırabilmek için seviye yükselteceğiz. Benzersiz çok sayıda görevin ve arazinin yer aldığı başarılı yapım, Google Play üzerinde 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

10 binden fazla oyuncu tarafından tamamen ücretsiz olarak oynanmaya devam edilen Rock Collector eğlence yüklü bir içeriğe sahip.