Rocket Carz Racing, tekerleksiz arabalarla yarışlara girdiğimiz, konsol kalitesinde grafikler sunan harika bir mobil oyun. Android telefonunuzda yarış oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, geleceğin otomobillerinin yer aldığı bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. Grafikler şahane, kontroller mükemmel, optimizasyon harika, fazla da yer kaplamıyor. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Fütüristik görünümlü klasik eski arabaların bulunduğu arcade yarış oyunu Rocket Carz Racing, çok oyunculu (multiplayer) yarışlara sokmamasın rağmen süper keyifli. Parçalarını yenileyebildiğiniz, özelleştirebildiğiniz klasik arabalarla tek yönlü, çift yönlü, süre sınırlı yarışlara giriyorsunuz. Lakin yarışlara girmeden önce serbest sürüş modunda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Yarışlarda bir rakibiniz yok, dilediğiniz hızda sürebilirsiniz lakin aracınızı geliştirmek, yeni arabalar satın almak istiyorsanız puana ihtiyacınız var. Puanları da yüksek hızda sürerek, trafikte tehlikeli hareketler yaparak, günlük yarışlara katılarak kazanabiliyorsunuz.

İç ve dış kamera iki farklı kamera açısından yarışmaya izin veren arcade yarış oyununda kontroller çok basit. Hızlanmak için gaz butonunu, hız kesmek için fren butonunu, arabaların üzerinden geçmek için zıplamaya, aniden hızlanmak için de nitroya dokunuyorsunuz. Yönü de cihazınızı sola sağa eğerek sağlıyorsunuz.