Uzayın derinliklerine ineceğimiz Rocket Dodge ile bizleri oldukça hareketli anlar bekliyor olacak.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Rocket Dodge ile oyuncular uzayın derinliklerinde roketlerden kaçmaya çalışacaklar. Uzay aracımız ile evreni keşfetmeye çalışacağımız oyunda bizi takip eden roketlerden kaçacak ve onları etkisiz hale getirerek görevlerimizi başarmaya çalışacağız.

Pilotluk konusundaki yeteneklerimizi de sergileme fırsatı elde edeceğimiz oyunda görsel efektler eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşayacağız. Basit ve keyif verici bir oynanışa sahip olan yapımda muhteşem ağır çekim efektleri de karşımıza çıkacak.

Birbirinden farklı uzay araçlarının yer aldığı yapımda oyuncular ilerledikçe kilitli olan gemileri de açabilecek ve oyun içerisinde kullanma fırsatı elde edecekler.

Google Play’de 4.6 olarak değerlendirilen yapım tamamen ücretsiz olarak oynanıyor.