Rocket Sling, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Uzayın derinliklerinde geçen bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Rocket Sling, gezegenlerin yörüngelerini gezerek puanlar topladığınız bir oyundur. Bir hayli zorlu bölümlere sahip olan oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamalı ve 20'den fazla zorlu seviyenin üstesinden gelmelisiniz. Hızlı ve tempolu bir oynanış sunan oyunda kendi yolunuzu kendiniz belirliyorsunuz. Eşsiz bir oyun deneyimi sunan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Rocket Sling tam size göre bir oyun diyebilirim. Renkli ve kaliteli grafikleriyle de harika bir deneyim sunan oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Rocket Sling oyununu sakın kaçırmayın.

Rocket Sling oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.