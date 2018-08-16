Güneş dışarı çıktığında, Winteria antik gezegeni donmaya başladı ve sakinleri kendilerini yok olma eşiğinde buldular. Sadece cesur kahraman Zikko onları kurtarabilir. Cesur Zikko, asteroidler ve cansız araziler arasında, tehlikeli alan derinliklerinde bir yerlerde.

Rocket X'de amacınız, kozmik okyanusun muhteşem koyu mavi derinliklerine dalmak ve yeni yerler keşfetmek. Zikko ve arkadaşlarına dikkat edin çünkü sonsuz alan birçok tehlikeyi barındırıyor. Ama gerçek bir uzay maceracısı, ayrıntılı tuzaklar veya bir asteroid yağmurdan korkabilir mi? Zikko’nun roketi yolculuk için hazır.

Zikko'nun ailesini ve arkadaşlarını kurtarmasına ve unutulmaz uzay maceralarına dalmasına yardımcı olun. Yolunuzda, sayısız yıldız, güzel ve tehlikeli gezegenlerin yanı sıra karmaşık tuzaklar ve engellerle karşılaşacaksınız. Sakın korkmayın ve araştırmaya başlayın!