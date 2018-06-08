Rollercoaster Dash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Fütüristik bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

En uzun mesafeyi almanız gereken bir oyun olan Rollercoaster Dash, hızlı ve dikkatli olmanız gereken bir oyundur. Engelleri aşarak ilerlemeye çalıştığınız oyunda işiniz oldukça zor. Adrenalin seviyenizi yükseltebileceğiniz bir deneyim sunan Rollercoaster Dash'ı mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz eğlenceli ve basit oyunlar arayışındaysanız Rollercoaster Dash sizleri bekliyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak. Kimin daha uzağa gittiğini görmek istiyorsanız Rollercoaster Dash'ı kaçırmayın.

Rollercoaster Dash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.