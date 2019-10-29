Rope Around, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Rope Around, zorlu bölümleri tamamlayıp arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Rope Around, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Tüm bulmacaları çözerek ilerleyebileceğiniz oyunda hamlelerinizi düşünerek yapmanız gerekiyor.

Rope Around oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.