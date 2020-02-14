Rope Bowling, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Oyunda hem bowling oynuyor hem de zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda sallanan bowling toplarını doğru zamanda doğru yerlerden keserek labutları devirmeniz ve bölümü tamamlamanız gerekiyor. Hem keyifli vakit geçirebileceğiniz hem de zorlu bölümleri geçmek için düşünebileceğiniz bir ortam sunan Rope Bowling oyunu telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer de yer almakta.

Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Rope Bowling oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.