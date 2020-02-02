Rope Rescue oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Oynaması kolay ustalaşması zor bir bulmaca oyunuyla karşınızdayız. Bağımlılıkların en güzeli bu oyun olsun. Küçük dostlarımız sizden yardım bekliyor. Onları halat yardımıyla kurtarmanız gerekiyor.

Renkli küçük insancıklar sizin yardımlarınız sayesinde hayatta kalabilir. Onları yalnız bırakmayacağınıza eminim. Yapmanız gereken ise çok basit. Size verilen halatı doğru noktalardan geçirerek çıkış noktasına sağ sağlim ulaşmalarını sağlamak. Ama çok dikkatli olmasın çünkü çarklar dönüyor ve ona dokunan insancıklar ölüyor. En güvenilir yoldan onları karşıya geçirmelisin.

Değişik grafikleri ve bağlayıcı oynama şekli ile de oyunseverleri ekranlara kilitliyor. Hayat kurtaran biri nasıl hissederse sen de bu oyunu oynarken öyle hissedeceksin. İnsancıklar için macera zamanı. Sen de bu maceraya ortak olmak istiyorsan oyunu hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.