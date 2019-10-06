Zamanın birinde cüretkar bir prenses kalıpları yıktı ve kaderini kendi ellerine aldı. Roterra, bakış açısını değiştirme konusunda benzersiz bir bulmaca oyunu, göreceli olan sihirli bir dünyada geçiyor. Roterra, daha önce oynadığın oyunlara hiç benzemeyen yeni bir oyun mekaniği kullanıyor.

Prenses Angelica'nın 80 adet el işi bulmacada çıkışı bulması amacıyla kılavuzluk etmek için dokun, bas ve kaydır. Bu küpler gerçekliğinde çapraz geçiş yapmak için dünyayı tepetaklak döndürmen, ağaçları yollara, düz duvarları merdivenlere dönüştürmen, her dönemeçte yeni bir yol ortaya çıkarman gerekebilir.

Hamlelerini yapmak için zamanını iyi kullan.

Roterra - Flip the Fairytale Özellikleri