Rubber Robbers, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunudur.

Birbirinden zorlu ve aksiyon dolu bir mobil oyun olarak dikkat çeken Rubber Robbers oyununda birbirinden zorlu tuzakları ve engelleri geçerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kaçış rotaları oluşturarak tuzaklardan kaçmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bulmaca tarzı bölümleri de geçmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bol ve zengin oyun içeriğiyle de dikkat çeken Rubber Robbers oyununu mutlaka denemelisiniz. Zorlu bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğim Rubber Robbers oyununu kaçırmayın.

Rubber Robbers oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.